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Определились два основных варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
Определились два основных варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ

Названы два варианта доигровки розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

КХЛ предложит клубам два варианта окончания регулярного чемпионата, сообщает «Спорт-Экспресс». Так, матчи турнира могут доиграть после завершения 24-х зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Кроме того, лига предложит клубам засчитать результаты 45 встреч, аннулировав результаты других игр. В КХЛ эту информацию пока не комментировали.

Регулярный чемпионат лиги был приостановлен 15 января из-за вспышки коронавируса. Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард».

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