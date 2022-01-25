Леонков объяснил, почему американцы перебросили свои авианосцы на Дальний Восток

Соединенные Штаты Америки неслучайно устроили военно-морские учения в тихоокеанском регионе и отправили свои авианосцы к берегам Дальнего Востока. Пентагон очень болезненно реагирует на любые перемещения российских войск даже по территории РФ.

Об этом в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который указал, что США сами признают, что зона их интересов распространяется даже на другую сторону планеты до берегов суверенных государств, к которым Америка не имеет никакого отношения.

Ранее ряд информационных агентств сообщил о том, что американцы проводят в Южно-китайском море крупные военно-морские учения, в которых задействованы две авианосные группы.

По мнению специалистов, эти учения могут свидетельствовать о том, что американцы готовятся блокировать китайскую армию и флот в Тайваньском проливе.

Как сообщили в США, две авианосные группы, возглавляемые флагманскими кораблями USS Carl Vinson и USS Abraham Lincoln, проводят учения в Филиппинском море совместно с военно-морскими силами Японии.

wikipedia.org / Petty Officer 2nd Class James Evans

По мнению Алексея Леонкова, Пентагон прикладывает усилия к тому, чтобы соразмерно ответить на масштабные военно-морские учения российских флотов, а также на другие маневры ВС РФ, которые периодически проводятся для отработки личным составом боевых навыков и достижения слаженности действий различных воинских подразделений.

«В последние годы американцы, проводя свои учения в разных точках земного шара, освещают их с подтекстом, что все это — противостояние предполагаемой ими агрессии России и Китая. США намекают, будто демонстрируют свои авианосцы далеко от берегов Америки для так называемой помощи и укрепления демократии по всему миру. Их очень беспокоит высочайший класс, который демонстрируют наша современная техника и наши военные», — подчеркивает эксперт.

Особенно сильную тревогу Вашингтона вызывают учения, которые российские подразделения проводят совместно с союзниками и партнерами Москвы. При том, что Россия ничего не скрывает и всегда заблаговременно уведомляет другие страны о проведении учений, а после их завершения демонстрирует мировой общественности снятое в ходе маневров видео. Все это доставляет сильный дискомфорт руководству НАТО, отмечает Леонков.

В январе 2022 года, напомнил эксперт, Россия уже провела совместные с Китаем и Ираном учения в Аравийском море, чем очень расстроила американцев.

Федеральное агентство новостей /

При этом в США почему-то уверены, что американский Пятый флот может находится и в Аравийском море, и в Черном море, а Россия якобы не имеет права без уведомления мировой общественности перемещать войска даже по своей собственной территории.

И хотя командование американских Вооруженных сил дает войскам четкие инструкции не открывать огонь ни при каких обстоятельствах, отмечает Леонков, американцы все же играют на грани фола, и могут своими действиями спровоцировать непоправимые последствия.