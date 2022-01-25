Депутатов Верховной рады Украины эвакуировали из-за угрозы прорыва протестующих в здание

Украинских депутатов вывели через подземный переход из-за возможного прорыва в помещение участников протеста.

Ранее сообщалось, что бизнесмены пытаются прорваться в здание Верховной рады. Помешать им сделать это пытаются сотрудники правоохранительных органов. В результате конфликтов гражданских с блюстителями правопорядка возникают стычки.

Возмутители спокойствия якобы хотят поговорить с депутатами о принятии закона об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других послаблений в налоговый кодекс.