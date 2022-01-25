Предсказавшая пандемию нумеролог предрекла крупные перестановки в РФ и дискредитацию Китая

Сооснователь первой в мире Международной Академии нумерологии «Альвасар» Джули По предсказала, что в наступившем году наиболее сильное влияние на мировые события окажут провокация, перестройка и психоз. По ее словам, в попытках справиться с политическим и санкционным давлением люди и отдельные страны будут нередко балансировать «на хрупком плоту».

Согласно прогнозу нумеролога, в России перестройка затронет аппарат чиновников — причем крупные перестановки и увольнения коснутся всех вертикалей власти. Кроме того, на севере страны будут построены новые военные базы и стратегические объекты.

Изменения ждут и обычных граждан — в текущем году власти начнут постепенно внедрять ряд секторальных отраслевых ограничений, связанных с деньгами и имуществом, что неизбежно отразится на социальной активности россиян.

При этом на международном рынке Россия столкнется с серьезными дипломатическими баталиями. По мнению Джули По, государству придется бороться за некоторые участки рынка, однако отмены ряда договоренностей избежать не удастся.

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Важным фактором в 2022 году станет дипломатия. Как отметила нумеролог, для удержания хрупкого мира России придется пойти на уступки Западу, что несколько ослабит ее влияние. Помимо этого, Москве придется помогать своим соседям, которые первыми столкнутся с нападением сильных игроков. Речь идет о Казахстане, Белоруссии и Армении.

С другой стороны, свою силу потеряют и многие европейские страны из-за назревших внутренних противоречий, в частности, Германия, Франция и Италия, которые будут вынуждены уступить место Польше, Украине и Англии.

В этих условиях России останется лишь наблюдать за тем, как группируются ее соперники. По словам Джули По, нападение на нашу страну ожидается в 2023 году, однако до этого момента вблизи российских границ будет много провокаций.

Что касается экономической сферы, то уже в середине марта может начаться кризис в банковском секторе, подчеркнула эксперт. Вплоть до мая ожидаются манипуляции с картами или переводами, а также ограничения денежного оборота.

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Под основной удар попадет Китай, которого попытаются дискредитировать и вывести с валютного рынка — от этого могут пострадать все страны, связанные с Пекином торговыми и экономическими отношениями.

Также нумеролог предсказала окончание пандемии в октябре 2026 года. Однако расслабляться рано: вирус может привлечь на помощь патогенов-союзников, а именно бактерии и грибки, в связи с чем гражданам следует прислушиваться к рекомендациям врачей, чтобы не бороться с сильным врагом в более жаркий период года.

Ранее Джули По удалось за счет точных математических расчетов спрогнозировать ряд крупных событий: пандемию коронавируса (за год до ее начала), смену президента Казахстана, создание «Союза тюркских государств», а также уход с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.