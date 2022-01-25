Пригожин: Россия, в отличие от Запада, уважает национальные ценности народов Африки

Африканские страны пытаются обрести свободу на фоне попыток Запада удержать жителей региона в полуживотном состоянии. Соответствующее заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин, отметив, что Россия, в отличие от западных государств, уважает национальные ценности народов Черного континента.

Предприниматель ответил на запрос крупнейшего панарабского ресурса Soukukkaz Media. Журналисты поинтересовались у него мнением о государственном перевороте в Буркина-Фасо. На госканале страны объявили о переходе власти к «Патриотическому движению за охрану и восстановление», во главе которого находится подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

«Нет ничего удивительного в том, что многие африканские государства стремятся освободиться. Это происходит потому что Запад пытается удерживать население этих стран в полуживотном состоянии. Все, что они там делают — занимаются интригами: одной рукой создают террористические группировки, а другой рукой с ними же борются и, к сожалению, делают это очень плохо», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Запад стремится подавить национальные интересы африканских стран и насадить в них чуждые ценности. Одновременно происходит разграбление государств, поэтому и происходят перевороты, считает бизнесмен. При этом Россия уважает национальные ценности других стран.

«Сегодня в Африке мы наблюдаем зарождение нового освободительного движения. И в нем уже появились ярчайшие имена. Одно из них — Фостен-Арканж Туадера, который не побоялся и противопоставил себя международному бандитизму в ЦАР, не позволил экстремистским организациям захватить его страну. Другим ярчайшим явлением стал полковник Ассими Гойта, фактически он — африканский Че Гевара. Кроме того, не могу не упомянуть лидера Гвинеи Мамади Думбуя. Сейчас на африканском небосводе взошло еще одно новое имя — подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба», — констатировал предприниматель.

Континент восстанавливается и обновляется, а большую часть региона в ближайшее время охватят освободительные движения. Таким образом, началась новая эпоха деколонизации Африки, считает бизнесмен.

По словам Евгения Пригожина, на Черном континенте пришло время полковников.

«И, как уже сказал депутат Госдумы [Виталий] Милонов, мы русские этот тезис особенно хорошо чувствуем, так как национальный лидер России – Владимир Путин также был полковником, когда начал процесс воссоздания Великой державы из разрушенной в 90-х годах России», — добавил он.

В заключение бизнесмен назвал отважными людьми представителей освободительного движения в Африке, он пожелал им удачи и процветания.