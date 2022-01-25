Политолог Погребинский назвал нелепыми слова МИД Британии о пророссийском правительстве в Киеве

Киевский политолог Михаил Погребинский детально прокомментировал заявление МИД Великобритании касательно намерений России привести во власть на Украине своего политика.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании сослалось на данные собственной разведки, согласно которым Кремль хочет привести к власти на Украине подконтрольного себе человека. В качестве одного из кандидатов назван экс-депутат Верховной рады, владелец телеканала «НАШ» Евгений Мураев. Стоит отметить, что эту информацию подтвердила и американская разведка.

Комментируя эти сообщения, политолог Погребинский буквально вышел из себя из-за нелепости озвученных «разведданных». По его словам, в МИД Великобритании, по всей видимости, работают кретины.

«Лондон пытается играть с Москвой: одновременно и дразнить "медведя", и сдерживать (так как опасается его). Британцы в буквальном смысле нарываются. Что же касается Мураева как «пророссийского лидера», то это нелепость», — сказал специалист.

Вместе с тем Погребинский добавил, что у Мураева крайне низкий рейтинг. Поэтому протолкнуть его во власть будет практически нереально.

Ранее политолог прокомментировал возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко на родину после предъявления ему обвинения в госизмене. По его словам, решение скрыться за границей похоронило бы его политическую карьеру, сообщил телеканал «360».