Пушков: США перейдут к жесткому торгу с Россией

США перейдут к жесткому торгу с Россией по вопросу о гарантиях безопасности. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, основное содержание официального письма уже известно, хотя Москва его еще не получала: Госдеп не готов идти навстречу России и отказаться от политики «открытых дверей» в НАТО.

«А далее, как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря», — отметил российский сенатор.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва ждет письменного ответа от Вашингтона по каждому предложению гарантий безопасности, но США затягивают этот процесс.

Напомним, в декабре 2021 внешнеполитическое ведомство РФ обнародовало проект договора о гарантиях безопасности. В документе, в частности, прописаны такие требования как нерасширение НАТО на восток, отказ от размещения ядерного орудия вне национальной территории, отказ США от создания военных баз на территории бывших советских республик.