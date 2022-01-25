Политолог Рар объяснил, почему Германия стала новой «мишенью» для атак Запада

Антироссийские силы сделали Германию мишенью своих нападок, стремясь помешать властям ФРГ нормализовать отношения с Россией путем возвращения к разумной политике.

Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал немецкий политолог Александр Рар

В частности, эксперт прокомментировал опубликованную в The Wall Street Journal статью, автор которой резко раскритиковал новое правительство ФРГ за якобы «пророссийский» политический курс.

«Немецкая разумная политика Олафа Шольца направлена на то, чтобы где-то примириться, где-то понять Россию. Не признать ее правоту, а понять, продолжить путь нормализации с Россией, — объяснил Александр Рар. — Этот курс в Германии взяла еще [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель на себя, ее продолжает [канцлер ФРГ] Олаф Шольц. Этот курс другие антироссийски настроенные силы в Европе будут пытаться просто разрушить».

По мнению политолога, импульсы антироссийской истерии в Европе в последние годы исходят из Великобритании.

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Лондон выстраивает свои отношения с Москвой на совсем других позициях, чем Берлин или Париж, отмечает Рар. Именно англичане, по его словам, в чем-то подстрекают американцев к более жестким шагам по отношению к России.

«Мне кажется, что англичанам просто не хочется видеть Россию в Европе. А немцам и французам хочется, поэтому они даже в разгар кризиса говорят о диалоге, корректировке европейских систем безопасности», — рассуждает эксперт.

Британские власти настаивают на том, чтобы Европа не шла ни на какие компромиссы в договоренностях с Россией, а английская пресса при этом чрезвычайно жестко комментирует все, происходящее в РФ.

В такой накаленной обстановке, Германия, заинтересованная в конструктивном сотрудничестве с Россией, стала для Запада новой «мишенью». Публикации, подобные той, что опубликовал The Wall Street Journal, предназначены для запугивания Берлина, а также для того, чтобы показать американцам, что основным защитником их интересов в Европе является именно Великобритания.

«Наблюдается очень серьезная геополитическая битва в Европе. Одна сторона — это конфликт Европейского союза с Россией, другая сторона — это драка в самой Европе. О том, как должен состояться европейский континент, какие отношения у него будут с Америкой, Великобританией и с Россией», — объясняет происходящее Рар.

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Статья, о которой говорит немецкий политолог, была опубликована накануне и принадлежит перу журналиста Дэвида Готарда.

По мнению британского журналиста, Германия сделала выбор в пользу собственных национальных интересов, перестала быть надежным партнером США. В частности, это выразилось в отказе Берлина поставлять Украине оружие и разрешить это делать другим странам. Кроме того, позиции Берлина и Вашингтона в корне расходятся и в том, что касается работы нового российского газопровода «Северный поток – 2».