Госдума в первом чтении приняла закон о создании одноуровневой системы местного самоуправления

Законопроект о создании одноуровневой системы местного самоуправления принят депутатами Госдумы РФ в первом чтении.

Авторами документа выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроект предполагает, что местное самоуправление будет осуществляться в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях. Благодаря одноуровневой системе заработает организация власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Основанием для отставки станет систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, а перед губернатором усиливается ответственность за работу глав муниципальных образований и местных администраций. Глава региона сможет выносить предупреждение или объявлять выговор за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Ранее стало известно, что Госдума может принять решение о регулировании криптоактивов в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.