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«Бегите, пока нет пробок». США повторили побег из Афганистана на Украине

Ближнее зарубежье
«Бегите, пока нет пробок». США повторили побег из Афганистана на Украине

В украинском министерстве иностранных дел осудили руководство четырех стран, решивших эвакуировать своих дипломатов из Киева. Речь идет о США, Германии, Великобритании и Австралии. Об этом сообщает издание «Українська правда» со ссылкой на МИД.

По словам чиновников, выезд представителей иностранных государств из страны может усилить напряженность в обществе и ударить по экономике Украины.

«Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это — настоящее проявление солидарности с Украиной», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Но беспокоят украинских дипломатов отнюдь не возможные финансовые проблемы, считает считает экс-депутат Госдумы, политолог Александр Шерин. Дело в том, что объявившие эвакуацию из страны (за исключением, пожалуй, Австралии) играют главенствующую роль на Западе, а значит, их примеру вскоре начнут следовать и другие государства.

«Бегите, пока нет пробок». США повторяют побег из Афганистана на Украине
Федеральное агентство новостей  / Степан Коцаба

В таком случае Украина останется один на один с Россией, против которой ее так рьяно настраивали США и их европейские партнеры.

«Они [в Киеве] прекрасно понимают, что Украина, как государство находящееся под внешним управлением, может использоваться США и их сателлитами как плацдарм для столкновения двух цивилизаций. И если украинская власть думала, что США для них союзники, то в очередной раз им показали, что никто не собирается рисковать ни одной жизнью американских граждан. Соответственно прикрыться посольствами или представителями иностранных государств Украине не удастся», — резюмировал бывший депутат.

«Бегите, пока нет пробок». США повторяют побег из Афганистана на Украине
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В то же время собеседник «Политики Сегодня» не исключил, что спешный вывоз американских граждан — ни что иное, как сигнал спланированной и приближающейся провокации в Донбассе. И если это действительно так, то в ближайшее время текучка дипломатов из Украины усилится.

«Им [западным странам] действительно надо брать пример с американцев, они большие специалисты в области эвакуации, спешного побега с территорий стран, где они гадят и вредят. Мы знаем, как они энергично покидали Вьетнам, а недавно Афганистан, бросая своих союзников. Так что всем остальным тоже надо незамедлительно покидать Украину, пока нет пробок», — иронично отметил политолог.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин объяснил «ПС», чего добивается Киев под руководством «заокеанских кукловодов».

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