Предвидевший собственную смерть старец Филофейский дал неутешительный прогноз на 2022 год

Афонский старец Ефрем Филофейский, ушедший из жизни незадолго до начала пандемии коронавируса, предсказал миру глобальные проблемы в 2022 году. Согласно его пророчеству, в новом веке произойдут мощные природные катаклизмы, которые будут вызваны не только естественными причинами, но и действиями человека, направленными друг против друга.

Старец полагал, что мировые кризисы может спровоцировать возросшее напряжение между странами. Новые вызовы заставят людей пересмотреть отношение к действительности, вследствие чего, согласно его предсказанию, время на земле пойдет быстрее. Хотя подобный прогноз может показаться несколько неоднозначным, слова Ефрема Филофейского подтверждают пророчества других афонских старцев на 2022 год.

Единственное, что может спасти мир в этой ситуации, это духовность, считал он. В этой связи Ефрем советовал поскорее обратиться к богу и попросить у него прощения. Только это позволит людям начать ценить имеющиеся у него блага и перестать бездумно потреблять.

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Если же человечество не начнет помогать ближнему, а продолжит отстаивать материальные интересы и держать в себе обиду и злость, то проблемы будут лишь накапливаться и становиться сильнее. Выжить смогут только те, кто научится существовать в гармонии друг с другом, отмечал провидец и напоминал о силе объединения.

Прогнозы афонского старца неоднократно сбывались. Так, к примеру, Филофейский предсказал собственную смерть за две недели до того, как это произошло в декабре 2019 года. Последние дни своей жизни он постоянно повторял о том, что совсем скоро наступит опасное время, и произойдут бедствия огромного масштаба.