Скабеева показала, как Зеленский шесть лет назад напророчил бегство дипломатов из Киева

Телеведущая Ольга Скабеева иронично проиллюстрировала массовый отъезд дипломатов из Киева сценой из сериала «Слуга народа» шестилетней давности, где главную роль сыграл нынешний президент Владимир Зеленский.

Образ Василия Голобородько — главного героя сериала — стал во многом пророческим. Именно после этой роли Зеленский выдвинулся на пост главы государства и, как его персонаж, победил на выборах. В приведенном журналисткой фрагменте Голобородько бродит по опустевшему городу в поисках живой души. На последних кадрах главный герой приезжает в аэропорт и видит последний улетающий самолет.

«Сами придумали, сами испугались, сами эвакуировались, ай молодцы!» - пошутила Скабеева по поводу бегства дипломатов.

Ранее США, Великобритания, Австралия, Германия, Япония и Канада уведомили МИД Украины о планах эвакуировать сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей из Киева из-за мнимой угрозы вторжения России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать на фоне слухов обострения конфликта на юго-востоке страны. Он заверил, что правительство работает над деэскалацией. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свою очередь обвинил СМИ в нагнетании ситуации.