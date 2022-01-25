«Без медовухи не обойтись». Как Путин беседовал с российским студенчеством

Встреча Владимира Путина с представителями российского студенчества давно превратилась в традицию. Нынешнее 25 января – Татьянин день или, как говорят в народе, «день студента» — не стал исключением. Главный студенческий праздник российский президент вновь отметил в компании лучших воспитанников университетов Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и других городов.

Отпраздновать «на полную» не дал коронавирус. Беседа главы государства с юными дарованиями велась исключительно онлайн, дабы не подвергать риску здоровье призеров международных олимпиад.

Встреча со студентами математических и IT-специальностей (гуманитариев ко встрече с президентом не допустили) началась с технических неполадок и перебоев со связью, однако уже через несколько минут контакт был восстановлен.

«Дорогие друзья, добрый день. Вы меня слышите-видите? Технику вроде наладили. Отлично», — улыбнулся Владимир Владимирович и перешел к поздравлениям.

Президент отметил упорство и талант молодых российских ученых, которые, едва переступив порог совершеннолетия, уже преподают математику школьникам и делают первые шаги на научном поприще. В этом есть заслуга и советской науки, напомнил Путин, представители которой еще несколько десятков лет назад заложили основы целостной образовательной системы в стране.

Владимир Путин также пригласил студентов и преподавателей принять участие в Международном математическом конгрессе, который пройдет в Петербурге с 6 по 14 июля, после чего перешел к заключительной части поздравления.

«Хочу пожелать вам надежных друзей, ну и любви, разумеется. Верность студенческому братству, хочу это подчеркнуть, имеет огромное значение. С праздником вас. Прошу, кто начнет?» — поинтересовался президент.

kremlin.ru / Администрация президента России

Несколько мгновений гнетущей тишины, и в стенах резиденции в Ново-Огарево раздался голос некоего Дмитрия Ярцева – студента первого курса магистратуры СПбГУ. Взяв слово и поприветствовав президента, Дмитрий сразу уточнил, что заговорил лишь с целью «развить мысль» российского президента о Международном математическом конгрессе.

«Математика, как один из наших выдающихся ученых говорил, она, собственно говоря, везде. Все так или иначе является математикой», — ответил Путин предприимчивому студенту после окончания его двухминутного спича.

Президент пообещал, что «посмотрит свой график» и постарается посетить церемонию открытия международного конгресса в Петербурге. После этого беседа с представителями студенчества значительно оживилась.

Российские вундеркинды не смогли устоять перед «просветительским» соблазном: представители МГУ рассказали Путину о «ключевой роли математики в прикладных и исследовательских работах» (студентка Акбар Фария Ясмин решила обойтись без вопросов и просто прочитала Владимиру Путину небольшую лекцию о пользе науки), Алексей Петухов из Нижегородского госуниверситета рассказал о преимуществе работы в «крупной IT-компании» (президент сделал несколько отметок в своем блокноте), а Михаил Галибов из ИТМО похвастался парочкой удобных «коворкингов» на территории университета, в которых он с одногруппниками любит «собираться» перед экзаменами.

Лишь ректор МГУ Виктор Садовничий с высоты жизненного опыта решил прервать строгий официоз и с улыбкой признался, что студенты университета имени Михаила Ломоносова «ждут медовуху».

«Понятно, — опустил голову Путин. – Но все хорошо в меру. Без медовухи не обойтись».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Как бы то ни было, прошедшую онлайн-встречу трудно назвать формальной. Ректору МГУ Владимир Путин пообещал помочь в вопросе строительства дополнительного общежития на три тысячи мест, а Минобрнауки поручил проработать вопрос финансового поощрения призеров российских научных олимпиад.

«Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?» — обратился Путин к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

«Что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим. Конечно, такая поддержка должна быть особая. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», — ответил министр.

Встреча завершилась на позитивной ноте: президент лишний раз убедился в том, что российские студенты успешно метят на международные научные пьедесталы и стремятся разрабатывать проекты внутри страны, а учащиеся вузов обратили внимание на готовность Путина к прямому диалогу без посредников и туманных обещаний.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, к примеру, увидел в прошедшей встрече стремление президента к международному «трансграничному» сотрудничеству в области науки.

«Это можно трактовать как стремление удержать лидерство России на международной арене. Еще одна история, про которую забывают периодически, — это то, что в Россию приглашают иностранных ученых, и это не политическая история, а кооперация, объединение научных школ и идей. Текущая встреча показала именно это — очевидно, что сегодняшние старшеклассники или аспиранты в какой-то своей доле составят костяк российских ученых в общем международном научном обмене», — заявил политолог.

Прав ли господин Кирьян, Россия узнает через несколько лет, ведь нынешнее студенчество – это своеобразный «вклад» в научное «завтра». А завтра, как утверждают некоторые публицисты, начинается именно сегодня.