Темнокожий мигрант стал лидером конкурса «Самый красивый студент» Самарской области

Чтобы доказать, что Самарская область славится не только красивыми девушками, но и сильным полом, редакция издания 63.ru организовала конкурс «Самый красивый студент Самарской области». Там, по заявлению организаторов, представлены самые сильные, умные и красивые представители вузов региона.

Ничего не предвосхищало беды, но на сайте оказался Коллинз Муте — темнокожий студент из Замбии, обучающийся на 4-ом курсе «Машиностроения» в Самарском университете. И не просто оказался, но и стал лидировать, обгоняя в разы российских соперников.

Такой яркий дебют самарского студента африканского происхождения не мог остаться незамеченным в ряде сторонников правых идей, вызвав бурю негодования. Например, экс-лидер движения «Мужское государство»* (запрещено и признано экстремистским на территории РФ) Владислав Поздянков призвал в своих Telegram-каналах голосовать за Никиту Дроздецкого, студента Самарского юридический институт ФСИН России.

/ Ягудаев Владимир

«В Самаре проходит конкурс среди студентов на самого красивого. И из кучи нормальных русских парней побеждает ****[нецензурная лексика], которому местные **** [девушки] накрутили голоса!» — написал Поздняков.

Однако, такая реакция националистов вызвала и противодействие с другой стороны. Группа анонимных хакеров с форума «Двач» стала накручивать темнокожему студенту голоса, что еще больше накалило обстановку вокруг казалось бы безобидного конкурса.

На момент написания статья у обоих претендентов количество голосов уже переваливает за десять тысяч у каждого. Сам сайт организаторов работает с перебоями из-за наплыва посетителей.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал на тему феминизма и сообщил, что в будущем человечество перейдет на искусственное оплодотворение.

* — признано экстремистским, запрещено на территории РФ