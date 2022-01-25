Экономист Голубев: Россия и США найдут способ избежать вооруженного противостояния

Соединенные Штаты, вопреки милитаристской истерии, не желают ввязываться в конфликт с Россией, потому будут готовы искать компромиссы, заявил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

В эфире Медиагруппы «Патриот» аналитик выразил уверенность в том, что две державы найдут способ избежать войны. Он также подчеркнул, что масштабная коррекция, которая наблюдается на фондовом рынке США в последние дни, никак не связана с антироссийской истерией Запада.

«К эскалации конфликта никакого отношения это не имеет. Более того, российский рынок страдает больше всего», — цитирует экономиста Федеральное агентство новостей.

По словам Голубева, причиной обвала индексов является общая «перегретость» рынка. До сих пор котировки снова и снова обновляли исторические максимумы, и меняться ситуация начала после того, как Федеральная резервная система США решила пересмотреть программу поддержки экономики.