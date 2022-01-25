Глава МИД Британии Трасс посетит Киев с рабочим визитом

Официальный визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на Украину состоится на следующей неделе.

Уточняется, что Трасс планирует провести встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тема предстоящих переговоров пока неизвестна.

«Я встречалась с министром Кулебой в декабре в Лондоне, мы поддерживаем с ним постоянный контакт и я совершу визит на Украину на следующей неделе», — сказала она.

Стоит отметить, что Трасс также собирается посетить Москву. Соответствующую информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве России. Ожидается, что рабочий визит состоится уже в феврале.