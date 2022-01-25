Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Монреаль»

Две результативные передачи российского нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» одержать убедительную победу в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

«Миннесота» одержала третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв на льду «Эксел Энерджи-центра» «Монреаль». Матч в Сент-Поле завершился со счетом 8:2.

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил ассистентский дубль и продлил свою результативную серию до пяти игр. В этом сезоне нападающий набрал 49 очков по системе «гол+пас». Всего на счету Капризова, выступающего с 2020 года, 100 очков в заокеанской карьере.