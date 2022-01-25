Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Монреаль»

Спорт
Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Монреаль»

Две результативные передачи российского нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» одержать убедительную победу в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

«Миннесота» одержала третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв на льду «Эксел Энерджи-центра» «Монреаль». Матч в Сент-Поле завершился со счетом 8:2.

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил ассистентский дубль и продлил свою результативную серию до пяти игр. В этом сезоне нападающий набрал 49 очков по системе «гол+пас». Всего на счету Капризова, выступающего с 2020 года, 100 очков в заокеанской карьере.

#нхл #миннесота #капризов #монреаль