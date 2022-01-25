Автор фильма 2019 года «Remember Odessa — не забудем, не простим», немецкий режиссер - документалист Вильгельм Домке-Шульц в конце 2021 года посетил Донецкую Народную Республику, чтобы снять фильм о событиях в Донбассе.

Режиссер рассказал, что поехал в ДНР по нескольким причинам. Одна из них — личная, чтобы увидеть происходящее в Донбассе своими глазами и сравнить это с отношениями между восточными немцами и Западной Германией. Он также отметил, что доверяющие государству граждане страны не получают никакой правдивой информации по этому вопросу.

По словам режиссера, еще одной важной задачей фильма стало желание объяснить европейским лидерам, что они поддерживают на Украине фальшивый бандитский режим, пишет Федеральное агентство новостей.

«Запад не то что поддерживает киевский режим… Он его установил, создал условия для его существования, а поддержка — это уже второй вопрос. Основная причина всего этого — геостратегические разногласия. Западная система является капиталистической, агрессивной и захватнической, которая ориентируется на подчинение других стран, и зависима от сырья», — рассказал режиссер.

По его мнению, Украина стала разменной монетой для Запада, поэтому на эту страну стоит обратить внимание тем государствам, которым навязывается западная идеология. Он считает, что Запад намерен получить Крым и нейтрализовать Россию.