«Непрогнозируемые риски». Крупнейший банк США JPMorgan отказался от российского рубля

Крупнейший в США инвестиционный банк JPMorgan полностью отказался от российского рубля. Причиной тому стали «непрогнозируемые риски», связанные с растущей напряженностью на границе между РФ и Украиной, сообщает американское издание Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы JPM.

Еще год назад рублевые позиции банка находились выше рыночных показателей. Ситуация начала меняться весной 2021 года параллельно с обострением конфликта в Донбассе. По словам представителей компании, тогда они недооценили опасность происходящего и в итоге под конец года понесли большие убытки. Кроме того, сейчас участники рынка как никогда опасаются возможного введения новых санкций против РФ.

«Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу», — заявили в сообщении JPMorgan.

Геополитика, по словам представителей банка, ощутимо отразилась на российской экономике и в начале 2022 года сделала рубль худшей из валют развивающихся стран. Он потерял 5,4 процента стоимости. А накануне, 24 января, его курс и вовсе опустился до минимума с октября 2020-го — рубль упал по отношению к доллару до 79 рублей.