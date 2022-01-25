Bloomberg: ответ США по гарантиям безопасности ограничится списком областей для уступок

Вашингтон намерен в письменном ответе по гарантиям безопасности перечислить области для возможных компромиссов с Россией, сообщило издание Bloomberg.

По данным источников агентства, Белым дом вряд ли пойдет на подробное обсуждение требований, которые выдвигает российская сторона. Однако США готовы обозначить положения из предложений Москвы, по которым возможен дальнейший диалог. Вместе с тем Вашингтон вынесет вопросы, которые беспокоят американцев.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что продвижение диалога с Москвой по гарантиям безопасности в европейском регионе возможно исключительно на основе взаимных шагов. Идти на односторонние уступки Вашингтон не будет, резюмировал он.