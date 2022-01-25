Собянин сообщил о развитии ситуации с COVID-19 в Москве по европейскому сценарию

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, показатели заболеваемости инфекцией, зафиксированные в конце декабря, оказались превышены в пять раз, достигнув за неделю 100 тыс. При этом пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему.

«Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», — заявил Собянин на на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Глава столицы отметил, что нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, а на колл-центры в часы пик приходится до 40 тыс. человек в час. Такие данные почти в 20 раз больше тех, что наблюдаются в обычные дни.