Депутат бегал по столам и ломал мебель на заседании горсовета в Одессе

Конфликт с участием Артема Дмитрука произошел в городском совете в Одессе, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции по области.

«Полицейские расследуют обстоятельства конфликта в одесском городском совете. Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной» — говорится в сообщении.

Инцидент произошел из-за того, что охранники пыталась не пропустить мужчину и его сторонников на заседание. В результате происшествия пострадали три человека. Обстоятельства и причины инцидента в настоящее время уточняются. За хулиганство депутату грозит до пяти лет тюрьмы.