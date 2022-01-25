Мишустин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Вакцинация необходима во время распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что коронавирус не всегда протекает в легкой форме и может привести к тяжелым последствиям. Чтобы сформировать иммунную защиту, необходимо прививаться.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так», — подчеркнул Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Вакцинация остается основным способом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.