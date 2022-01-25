Захарова обвинила США в желании «морально изничтожить» граждан Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании США «морально изничтожить» граждан Украины. Она обратила внимание, что Пентагон продолжает обвинять РФ в эскалации на границе с бывшей советской республикой, хотя в самом Киеве неоднократно опровергали слухи о якобы скором «вторжении» Москвы.

Ранее Госдепартамент США объявил о начале эвакуации сотрудников американского посольства и их семей с территории Украины, объяснив это «сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России». Вслед за Вашингтоном такое же решение приняла Великобритания.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие действия преждевременными, напомнив, что на территории республики есть 129 дипломатических представительств, но об эвакуации заявили только четыре из них.

wikipedia.org / Kholodovsky

«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — призвал Кулеба.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вновь заявил, что ведомство не видит оснований для разговоров об угрозе полномасштабного наступления со стороны России. По его словам, панику разжигают СМИ.

Тем не менее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил уверенность, что Москва «не намерена идти на деэскалацию», и объявил о решении США повысить готовность войск на своей территории и за рубежом.

«Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — возмутилась Захарова в Telegram-канале.

Ранее политолог Яков Кедми объяснил, зачем США и их союзники по НАТО пытаются накалить геополитическую обстановку вокруг Украины.