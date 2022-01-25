Фигуристка Камила Валиева обратилась к Владимиру Путину на онлайн-встрече с олимпийцами

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева произнесла речь во время онлайн-встречи спортсменов с президентом России Владимиром Путиным в преддверии Олимпиады в Пекине.

Российский лидер выступил перед спортсменами в режиме видеоконференции. Среди олимпийцев с речью выступила не только фигуристка Валиева, но и хоккеист Егор Яковлев.

Как отметила девушка, для многих спортсменов профессиональная карьера начинается в юном возрасте, поэтому очень важна поддержка, оказываемая государством.

«Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпиаде. Спасибо всем, кто эти условия нам создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Мы будем стараться показать высокие результаты, завоевать для России как можно больше медалей. Хочу пожелать всем спортсменам удачи и пусть их мечты осуществятся», — заявила 15-летняя спортсменка.

Фигуристка также поблагодарила тренеров и врачей. Она отметила, что медики в нынешние тяжелые времена делают все, чтобы спортсмены оставались здоровыми. Путин в ответ пожелал успеха российским олимпийцам.