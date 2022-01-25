Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на ОИ-2022

Российский фигурист Евгений Семененко изначально не был включен в итоговый состав олимпийской сборной страны. Он стал заменой 26-летнему заслуженному мастеру спорта по фигурному катанию Михаилу Коляде.

Олимпийский комитет России 25 января объявил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. В него включили Семененко, заменившего в сборной заразившегося коронавирусной инфекцией Коляду.

Согласно первоначальным планам Федерации фигурного катания на коньках России, в мужском одиночном катании должны были выступать Коляда, Андрей Мозалев и Марк Кондратюк. Коляда в декабре завоевал серебро чемпионата России, но в январском чемпионате Европы выступить не смог. Причиной этому послужила травма.