Израиль ожидает нового исхода евреев из Украины на «землю обетованную»

Израиль задействовал значительные средства для подготовки инфраструктуры, чтобы принять украинских евреев, которые, по мнению местных политиков, массово эмигрируют на «землю обетованную» в случае «российского вторжения», сообщает The Times of Israel.

Оказалось, что ближневосточная страна придает этому вопросу крайне важное значение. Например, 23 января в Израиле прошло экстренное совещание целого ряда чиновников, которые представили детальный план будущей судьбы беженцев. В составлении проекта приняли участие представители министерство по делам диаспоры, а также минобороны и МИД.



Невские Новости / Елена Тихановская

Они также выпустили отчет, согласно которому, более 75 000 человек, проживающих на территории Украины могут получить гражданство Израиля. Впрочем, авторы статьи объяснили, что израильский МИД специально не делал громких заявлений, так как у Святой земли уже давно имеются планы по экстренной эвакуации евреев из «проблемных стран».

Ранее Израиль запустил процесс по производству конфет из саранчи.