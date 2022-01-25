ОКР утвердил окончательный состав сборной России на ОИ в Пекине

Итоговый состав олимпийской сборной России на Игры в Пекине составили 212 спортсменов.

Всего олимпийская делегация включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Руководителем олимпийской делегации на ОИ утвержден директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Президент Владимир Путин призвал всех олимпийцев соблюдать медицинские предписания. Для всеобщей безопасности, по словам главы государства, необходимо неукоснительно выполнять требования оргкомитета и строго соблюдать все медицинские рекомендации.