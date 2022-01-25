Профессор Сафонов оценил предложение о трехдневном освобождении от работы для россиян

Проректор Академии труда и социальных отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал возможность введения трехдневного освобождения от работы для заболевших простудой россиян.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее направил в Минтруд предложение разрешить жителям России не ходить на работу три дня при появлении признаков простуды. По словам Сафонова, ведомство не сможет реализовать подобную идею, поскольку у него нет для этого полномочий, а выход на больничный регулируется действующим законодательством.

«Федеральный закон о социальном страховании предполагает, что больничный начинается с того момента, когда человек приходит в поликлинику и получает диагноз. После этого выдается больничный лист от организации здравоохранения, который сейчас автоматически пересылается в Фонд обязательного медицинского страхования», — заявил профессор в интервью телеканалу «360».

Кроме того, Сафонов уверен, что российские работодатели также не поддержат «три дня без больничного». По его мнению, в таком случае теряется возможность контролировать сотрудников, использующих данную опцию.