Компания «Конкорд» продолжает искать подрядчика для проведения песенного конкурса о Петербурге

Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» напомнила, что по-прежнему ищет организатора песенного конкурса, общий призовой фонд которого составит 10 миллионов рублей.

Речь идет о выборе самой позитивной песни, посвященной Санкт-Петербургу, среди молодых исполнителей. Данная инициатива принадлежит предпринимателю Евгению Пригожину.

«Организатором конкурса может быть любая компания, заинтересованная в проведении мероприятия и небезразличная к судьбе Северной столицы», — сказано в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Также уточняется, что подробности сотрудничества и вопросы о вознаграждении для подрядчика можно обсудить после утверждения заявки.

Пригожин предложил организовать конкурс в связи с негативной новостной повесткой вокруг Петербурга. По его мнению, в информационном поле города должно быть больше позитива.