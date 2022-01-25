Путин обратил внимание на размеры наград за победы в международных научных олимпиадах

Президент России Владимир Путин выразил озабоченность размером наград, которые предоставляются за победы в международных научных олимпиадах.

В рамках онлайн-совещания, приуроченного Дню студента, глава государства обратил внимание на размер наград, которые получают победители научных олимпиад. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков пообещал увеличить размеры премий.

В рамках конференции президент Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и школьников с Татьяниным днем. Он также заявил о желании принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который пройдет в Санкт-Петербурге.