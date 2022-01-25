Дзюба сыграл на позиции центрального защитника в матче с «Жилиной» на сборе в ОАЭ

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба попробовал себя на позиции центрального защитника в контрольной игре с «Жилиной».

Футболисты «Зенита» забили пять безответный мячей в ворота «Жилины» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ. Хет-трик оформил полузащитник Александр Ерохин. Еще по голу забили Артем Дзюба и Андрей Мостовой. Габаритный форвард «Зенита», проводивший матч с капитанской повязкой, был заменен во втором тайме.

Дзюба не планировал появляться на поле, однако тренеры попросили нападающего сыграть на позиции центрального защитника. Форвард заменил Данилу Хотулева и помог своей команде одержать победу с сухим счетом. Следующий матч «Зенита» пройдет на сборе в Португалии, который пройдет в феврале.