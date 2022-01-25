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Рашкин посетовал на невозможность купить лося

Россия
Рашкин посетовал на невозможность купить лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на владельцев хозяйств, которые отказываются продавать ему живого лося. Народный избранник объяснил, что хочет приобрести животное и перевезти его в Саратовскую область для «восстановления животного мира» после незаконной охоты.

«Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир. Но все хозяйства отказывают, в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин. <…> Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он [лось] там живет», – рассказал депутат.

Ранее Рашкин упоминал, что живой лось может обойтись ему в 800 тысяч рублей, но он готов заплатить такую сумму.

29 октября прошлого года Рашкина застали в лесу за незаконной охотой. В багажнике автомобиля, на котором он передвигался, нашли разделанную тушу убитого лося. Подробнее о том, как события той ночи описывал сам коммунист, вы можете прочитать в нашем материале.

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