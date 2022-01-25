Рашкин посетовал на невозможность купить лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на владельцев хозяйств, которые отказываются продавать ему живого лося. Народный избранник объяснил, что хочет приобрести животное и перевезти его в Саратовскую область для «восстановления животного мира» после незаконной охоты.

«Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир. Но все хозяйства отказывают, в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин. <…> Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он [лось] там живет», – рассказал депутат.

Ранее Рашкин упоминал, что живой лось может обойтись ему в 800 тысяч рублей, но он готов заплатить такую сумму.

29 октября прошлого года Рашкина застали в лесу за незаконной охотой. В багажнике автомобиля, на котором он передвигался, нашли разделанную тушу убитого лося. Подробнее о том, как события той ночи описывал сам коммунист, вы можете прочитать в нашем материале.