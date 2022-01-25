Путин посоветовал студентам не увлекаться медовухой в Татьянин день

Президент России Владимир Путин обратился к российским студентам в Татьянин день. Он призвал их отмечать этот праздник в меру и не увлекаться медовухой.

Татьянин день традиционно отмечается в России 25 января. Во время онлайн-встречи со студентами российский лидер в шутку предостерег ректора МГУ, который традиционно в Татьянин день угощает всех своей медовухой, чтобы тот не переусердствовал с «отмечанием».

«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров», — подчеркнул президент.

По словам Путина, память об этой поре остается с человеком на протяжении всей жизни. Верность студенческому братству имеет огромное значение, подчеркнул он.