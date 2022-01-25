Аналитик Землянский: «СП-2» окупился еще до запуска благодаря правовому ходу «Газпрома»

Российская компания «Газпром» могла сделать тонкий ход с газопроводом «Северный поток — 2», благодаря которому проект окупился еще до запуска. Об этом рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

По словам аналитика, Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало перерегистрацию управляющей проектом компании Nord Stream 2 AG из Швейцарии в юрисдикцию Германии. Уточняется, что на время оформления новой структуры сертификация приостановлена. Эксперт по энергетике считает, что «Газпром» мог специально создать такие условия, чтобы ситуация с «СП-2» была максимально выгодна для Российской Федерации. Таким образом аналитик рассказал, как хитрый трюк «Газпрома» помог газопроводу окупиться еще до запуска

«Еще до финансовых отчетов "Газпрома" я говорил, что вся ситуация с задержкой ему выгодна. Не исключено, что ее просто не то чтобы создали, но не заметили, что надо было регистрировать Nord Stream 2 AG сразу в Германии. Дивиденды от задержки в любом случае получает "Газпром". И, естественно, с учетом платежей и дивидендов, их получает российский бюджет. То есть в этой ситуации выигрывает не Европа, а Россия. Проект, который планировалось окупать 15 лет, окупился за год за счет космических цен», — подчеркнул Землянский на YouTube-канале «Украина.ру».

Уточняется, что главными противниками «СП-2» являются государства, которые не имеют отношения к проекту — Польша, Украина и страны Прибалтики. Отдельные компании из них участвуют в сертификации газопровода. Однако они лишены права вето, так как европейские энергетики заинтересованы в новом трубопроводе. Украинские аналитики сравнивают киевских участников сертификации со случайными гостями.