The Hill: Трамп опережает всех вероятных претендентов на пост президента в 2024 году

Бывший американский лидер Дональд Трамп имеет самую высокую популярность среди возможных участников президентской гонки в 2024 году. Такого мнения придерживаются журналисты из США.

Газета The Hill обнародовала результаты опроса, который провела исследовательская служба Harvard/Harris с 19 по 20 января. Он показал, что Трампа поддерживают 57% избирателей из последователей-республиканцев.

При этом однопартийцы бывшего президента губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс вызывают одобрение у 12% и 11% процентов участников опроса соответственно. Политиков называют пока наиболее вероятными кандидатами в главы государства помимо Трампа.

«Трамп стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как (президент США Джо. — прим. ред.) Байден и (вице-президент Камала. — Прим. ред.) Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов», — сообщил глава Harvard/Harris Марк Пенн.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «катятся в ад». Он назвал печальными шаги действующих властей во всех сферах жизни страны, пишет телеканал «360».