«Они вышли из НАТО». В США объяснили отказ Германии от поставок оружия на Украину

Германия де-факто вышла из НАТО, так как местные власти серьезно препятствуют поставкам европейского вооружения на Украину. Об этом заявил американский сенатор Бен Сасс в эфире радиопередачи The Hugh Hewitt Show, сообщает Breitbart.

«Я смертельно серьезен. Если они препятствуют поставкам британских военных грузов на Украину, отказывают странам Балтии в отправке минометов на Украину, которые, кстати, продала им же Германия, то они возвращаются на позицию центральноевропейского арбитра между Россией и Западом. Думаю, они вышли из НАТО», — заявил Бен Сасс.

Он добавил, что ФРГ фактически пытается вернуться к тому историческому периоду, который предшествовал их вступлению в ряды Альянса. По сути, отметил американский сенатор, Германия уже отказалась от НАТО.

Политик заявил, что для американцев наступили тяжелые времена, в чем, по мнению Сасса, виновато высшее руководство США, а если точнее — «три президентских администрации подряд, подрывающих НАТО». Также он отметил, что сейчас Альянс, раздираемый изнутри противоречиями, находится «не в самой лучше форме».

«Сейчас НАТО явно не то, чем оно было, а также не то, чем оно должно быть», — заявил сенатор.

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