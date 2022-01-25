«Пусть ломают головы». Кедми рассказал о неожиданной реакции России на открытие Украиной огня

Политолог Яков Кедми назвал попытки США и их союзников по НАТО накалить геополитическую обстановку вокруг Украины «средненьким ковбойским фильмом». По его мнению, у Запада сейчас нет сил для ведения полноценного вооруженного конфликта с Россией, поэтому он надеется откупиться от нее требованиями по гарантиям безопасности минимальной ценой.

«Вся эта украинская свистопляска нужна для того, чтобы объяснить народам, что США пошли на уступки ради мира и спасения Украины. С одной стороны, это работа на публику, с другой — попытка понять, чем можно откупиться от требований России. Потребовать от России им почти нечего. Вероятно, [они попросят РФ] не пытаться силой войти ни на Украину, ни в Прибалтику», — предположил эксперт в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кедми усомнился в готовности США перейти к реальным действиям. По его мнению, сегодня возможности Пентагона по переброске и приведению в боевую готовность воинских соединений крайне ограничены. Однако нельзя исключать того, что к столкновению в Европе приведет небольшая случайность, указал эксперт.

flickr.com / @marine_corps

«Но с Украиной не нужны никакие военные действия, есть только реакция на открытие огня со стороны Киева. На это у России уже готов ответ, вопрос будет решатся очень быстро. Все зависит от того, какие сценарии развития событий заложены в российской политике. Ответ будет неожиданным и очень эффективным. Пусть ломают головы», — подчеркнул политолог.

Тем не менее, если ситуация в Европе обострится, и США введут против России жесткие санкции, Китай не будет оставаться в стороне, убежден Кедми. По предположению гостя эфира, решение о поддержке КНР в случае эскалации будет принято на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая пройдет в Пекине 4 февраля.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Я думаю, что точки над i [поддержка Пекина в случае эскалации] будут поставлены на следующей неделе во время визита Путина в Китай до начала Олимпиады. Это отдельный смысл его визита. Уточнение оперативных планов России и согласование готовности обеих сторон. Чем больше растут угрозы интересам обеих стран — тем больше их сотрудничество и координация, завтра она будет еще выше», — резюмировал политолог.

Ранее военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «ПС» заявил, что Россия должна жестко ответить на попытки США и НАТО дискредитировать ее на международной арене. По его словам, необходимо резко усилить свое присутствие возле американских границ — тогда местное население осознает всю степень угрозы, которую Запад уготовил Москве.