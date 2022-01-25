Жажда вторжения. Кому сыграет на руку конфликт между Россией и Украиной

Представители Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные доставили к линии соприкосновения в Донбассе танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). В последние дни активность ВСУ вызывает тревогу у ополченцев.

Так, на склад в районе Доброполья была выгружена крупная партия противотанковых гранатометов NLAW, которую Украине подарила Великобритания. А на полигоне Анадоль в 60 километрах от Донецка местные солдаты уже вовсю осваивают американское химоружие, доставленное из США в конце 2021 года.

Все это происходит по указке заокеанских хозяев — США, убежден заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его словам, если западные страны продолжат «накачивать» вооружением и деньгами Украину, «марионетка» Вашингтона может стать неуправляемой.

«Естественно, что в таком состоянии они [власти Украины] могут сорваться на военные провокации, которые затем перерастут в серьезные огневые и тактические стычки», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

tvzvezda.ru / Prt Scr

Он добавил, что этот сценарий развития событий не сыграет на руку и самим США. Куда предпочтительнее для них, как и некоторых других членов НАТО — спровоцировать на вторжение РФ.

Тогда западные легенды о «российской агрессии» будут оправданы. В их представлении, это станет «маленькой победоносной войной» Соединенных Штатов и их европейских вассалов, рассказал политолог.

Напомним, первые сообщения о якобы планируемом Москвой нападении на Киев начали появляться в американских СМИ еще в ноябре 2021-го. С тех пор едва ли найдется день, когда в заголовках тех или иных западных изданий не было ни слова о «российской угрозе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже назвал это настоящей «информационной истерией». Но как бы печально это не звучало, она дает свои плоды, констатировал Кошкин.

«Некоторые обыватели уже считают, что война идет. Многие читают только заголовки газет, названия ток-шоу, короткие высказывания, и это создает такое впечатление. Хотя Украина это уже почти восемь лет утверждает. Конечно, этот замысел [информационные атаки] имеет стратегическую цель — Россия должна вклиниться. Для чего? Чтобы [Запад мог] решить свои проблемы», — утверждает военный эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В первую очередь это касается США и Великобритании, где в последнее время уровень одобрения политических лидеров стремительно падает. Британский премьер-министр Борис Джонсон, например, оказался в центре скандала из-за вечеринки, организованной им в собственной резиденции в период строгих коронавирусных ограничений.

О «щекотливой ситуации» премьера «Политике Сегодня» накануне рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, поведение Джонсона сильно ударило по всему консервативному крылу Великобритании, поэтому его отставка — лишь вопрос времени.

wikipedia.org / UK Prime Minister

Остановить этот процесс можно только переключив внимание общественности на какую-то более глобальную проблему, продолжает Кошкин. Конфликт между Россией и Украиной как раз может оказать британскому премьеру большую услугу.

«Проблема такая же у Джо Байдена. У него падает рейтинг из-за того, что возрастает инфляция, а подобного в США не было десятки лет. Байдену тоже хочется компенсировать это какой-то маленькой победоносной войной, но при этом, чтобы ни в коем случае тень подозрения не падала на США, а тем более на президента. В такой ситуации довольно сложной все ждут вторжения России на Украину», — подвел черту собеседник «ПС».

Ранее в числе немногих европейских стран, предпочитающих дистанцироваться от конфликта в Донбассе, оказалась Германия. Новый канцлер ФРГ даже отказал президенту США во встрече по поводу Украины. Он причинах столь заметных перемен в немецкой политике рассказал член комитета по международной политике бундестага, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.