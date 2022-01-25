Симоньян пошутила про бегство британских дипломатов с Украины

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг решения Лондона об эвакуации сотрудников своей дипмиссии на Украине.

Великобритания вслед за Соединенными Штатами объявила о планах по эвакуации своих дипломатов с Украины. Соответствующее решение в Лондоне связывают с нагнетанием ситуации вокруг готовящегося «вторжения» российских войск в соседнее государство.

Трусость британских дипломатов вынудила Симоньян колко пройтись по лондонскому руководству. Небольшую шутливую зарисовку она опубликовала в собственном Telegram-канале.

« — Оккьюпейшн? — Ноу, джаст визитинг», — иронично описала ситуацию главред телеканала RT.

Стоит отметить, что серия провокационных вбросов об эвакуации послов Украины началась с Вашингтона. Ранее телеканал «360» сообщил о заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о «планах» России вывезти своих дипломатов из Киева. Однако эти данные не подтвердились.

Не стоит исключать, что подобные спекуляции проводятся в рамках общей кампании стран коллективного Запада о нагнетании мифа о готовящемся «вторжении» Москвы на Украину. В Кремле неоднократно опровергали такую возможность, указывая на беспочвенность подобных обвинений.