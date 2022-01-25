Песков напомнил о формировании политики РФ президентом после слов Кадырова об Украине

Внешнеполитический курс России обозначает ее президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал заявление на фоне громкого высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине.

Недавно руководитель субъекта предложил присоединить соседнее государство к РФ, если его лидер Владимир Зеленский не прекратит вести антироссийскую политику. Кадыров также подчеркнул, что решил бы вопрос, если бы его поручили главе региона. Позже он отметил, что высказал личное мнение.

Дмитрий Песков прокомментировал слова Рамзана Кадырова об Украине. Он напомнил, что внешнеполитический курс РФ формирует ее президент.

Ранее глава Чечни указал на попытки США разместить собственные военные базы на территории Украины. Руководитель региона отметил, что Вашингтон не желает для Киева ничего хорошего.