В Петербурге зафиксировали 58 случаев смерти от COVID-19 за сутки

Петербургские врачи обнаружили 58 летальных исходов от последствий коронавируса за сутки. Об этом сказано в ежедневной статистике оперативного штаба.

Северная столица продолжает ставить новые рекорды — в городе снова выявлен максимум случаев заражения с начала пандемии. Так, за последние 24 часа положительный тест на коронавирус получили 9722 инфицированных петербуржца. Отмечается, что раньше такое число пациентов фиксировали по всей стране.

Ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге требует перехода в мобилизационный режим. Правительство города готовит изменения в постановление о противодействии коронавирусной инфекции. Так, с 24 января первичное звено медпомощи полностью мобилизуется на борьбу с COVID-19. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заверял, что население региона успеет выработать коллективный иммунитет к середине января.