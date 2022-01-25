Байден публично обматерил журналиста Fox News

Президент США Джозеф Байден обозвал корреспондента Fox News «тупым сукиным сыном» после того, как журналист задал вопрос об инфляции во время пресс-конференции.

Изначально тружеников пера интересовала ситуация вокруг России и Украины. Байден заявил, что не хочет отвечать на вопросы про диалог Киева и Москвы и готов говорить только о внутриполитической ситуации в США. После этого корреспондент Fox News Питер Дуси задал вопрос об инфляции.

«Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс?» — поинтересовался Дуси.

В этот момент журналистов уже начали выводить из зала, а сам Байден, вероятно, думал, что его микрофон выключен, поэтому произнес: «Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын».

Как сообщают американские СМИ, уже в течение часа после этого президент США созвонился с Питером Дуси, чтобы объяснить свои слова.

«Он сказал мне: "Ничего личного, приятель"», — рассказал журналист своим коллегам.

Белый дом пока никак не прокомментировал инцидент с работником Fox News. Примечательно, что телеканал считается «прореспубликанским», то есть постоянно критикующим Джо Байдена и его соратников по Демократической партии США.