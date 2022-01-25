Ученые из Университета Алабамы обнаружили связь между COVID-19 и ревматоидным артритом

Ревматоидный артрит может способствовать увеличению риска тяжелого течения коронавирусной инфекции у заболевших. К такому выводу пришли ученые из Университета Алабамы.

Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали данные более 315 тыс. пациентов о перенесенном коронавирусе. При этом изучались медицинские карты людей, которым ранее диагностировали ревматоидный артрит, псориатический артрит и язвенный колит. Результаты научной работы были опубликованы в The Journal of Rheumatology.

В ходе исследования удалось выяснить, что пациентов с ревматоидным артритом чаще всего госпитализировали в больницы с COVID-19. Также им больше остальных требовалась интенсивная терапия, а риск смертности оказался выше, чем у остальных групп заболевших.

Инфекционист Александр Горелов ранее заявил, что любой человек, не переболевший коронавирусом, предрасположен к заражению штаммом «Омикрон». По его словам, высокая скорость распространения может уравнять число заболевших этим и другими вариантами, передает телеканал «360».