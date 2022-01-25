Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

Рафаэль Надаль победил канадца Дениса Шаповалова в первом четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча турнира серии «Большого шлема» завершилась победой пятой ракетки мира со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Матч теннисистов из Испании и Канады продолжался 4 часа 10 минут.

Надаль в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по следующей встрече определится в матче между Гаэлем Монфисом и Матео Берреттини.