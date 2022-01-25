Жириновский назвал самого слабого губернатора России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова после трагедии, произошедшей 22 января в селе Домна с семилетней девочкой.

«Завтра [26 января] на заседании Госдумы фракция ЛДПР потребует отправить в отставку самого слабого губернатора в России — главу Забайкальского края Александра Осипова», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Глава ЛДПР обвинил Осипова в том, что управленец не смог разобраться с проблемой бродячих собак во вверенном ему регионе.

«Он не только не может навести порядок с беспризорными собаками, которые в очередной раз загрызли человека, но еще и кивает в сторону Госдумы, которая якобы не дала ему достаточных полномочий», — заявил Жириновский.

kremlin.ru / Администрация президента России

Политик уточнил, что у региона есть все возможности для решения проблемы, но местные власти не горят желанием заниматься этим вопросом.

22 января в селе Домна под Читой пропала семилетняя девочка. Спустя полчаса поисков ее тело обнаружили на пустыре – ребенка загрызла стая бродячих собак.