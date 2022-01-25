Беглый банкир Аблязов признался в желании организовать новые протесты в Казахстане и РФ

Российский пранкер Алексей Столяров (известный как Лексус) рассказал, как вывел на чистую воду «лидера протестов в Казахстане», беглого банкира Мухтара Аблязова. Вместе со своим коллегой Владимиром Кузнецовым (Вован) он позвонил казахскому предпринимателю от лица ближайших соратников Алексея Навального1, чтобы обсудить с ним ситуацию в республике и возможность совместных действий в будущем.

В произошедшем признался сам Аблязов, опубликовав соответствующий пост в Instagram 15 января. По его словам, в этот день с ним связались якобы сторонники российского блогера, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, Леонид Волков и Иван Жданов.

«Аблязов, видимо, искал поддержки со стороны российских оппозиционеров. Самые подходящие кандидатуры на тот момент были Волков и Жданов. Соответственно, я был первым, вторым был мой коллега Владимир. Сама организация [звонка — прим. ред.] состоялась довольно быстро. Он активно откликнулся на этот запрос. На следующий день мы его провели», — поделился Столяров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Федеральное агентство новостей / nstagram.com / @ioannzh / facebook.com / Леонид Волков

Примечательно, что в самый разгар волнений в Казахстане Аблязов, который на тот момент уже сбежал во Францию, объявил себя лидером оппозиции и протестов в республике. Однако позднее он уточнил, что не имеет отношения к первым акциям 2 января, которые были вызваны повышением цен на газ.

Впрочем, Вовану и Лексусу удалось выяснить, что Аблязов вынашивал планы по организации массовых беспорядков в Казахстане целых четыре года. В разговоре с пранкерами беглый олигарх признался, что первые ячейки он начал создавать еще в мае 2017-го.

«Это была очень длительная многолетняя работа. Я все это построил больше чем за четыре года. Это ежедневная работа с ячейками, создание групп активистов по стране, объяснение, как двигаться. <…> Сам я не мог прилететь, у меня заочно 15 лет в России. Я нашел маршрут, договорился с экс-президентом Кыргызстана Тамбаевым, что я прилечу спецрейсом, там они меня вертолетом перебросят в Алма-Ату», — объяснил Аблязов.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

Казахский предприниматель также признался в том, что он намерен вновь спровоцировать беспорядки в республике, однако все будет зависеть от наличия ресурсов.

«Мы не знаем, выйдут ли люди массово, но мы должны это сделать, потому что раз мы координаторы, мы не можем не организовывать акции протеста. Мы хотим масштабировать и организовать акции за рубежом. Если все сложится, будет мощная картинка», — констатировал Аблязов.

По утверждению бывшего главы БТА Банка, следующий протестный цунами «должен прийти в Россию». Но для этого ему и соратникам Навального необходимо объединить не только медийные, но и международные возможности и связи, указал Аблязов.

«Силу придется применять, но не автоматами, а напором людей, численным перевесом. Для этого нужно построить организации там, где есть люди на местах, ядро сопротивления, чтобы они шли не хаотичной массой, а были ударной силой. Лучший способ — уходить в ячейки, создать специальный штаб, который бы с ними взаимодействовал», — призвал он, доверительно обращаясь к фальшивому Волкову.

Протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ. Поначалу демонстранты призывали отменить соответствующее решение правительства по топливу, а затем стали требовать его отставки. На этом фоне президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к лидерам ОДКБ для стабилизации обстановки. 19 января миссия миротворцев окончательно завершилась. Кто на самом деле стоит за казахстанскими протестами, подробнее читайте в материале «ПС».

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму