Универсал Mercedes-Benz Шумахера продадут на аукционе во Франции

Универсал Mercedes-Benz C63 AMG, принадлежавший немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру, продадут на аукционе Bonhams. Торги состоятся 3 февраля во Франции.

Известно, что пробег у автомобиля составляет 51 894 километра. Михаэль Шумахер получил машину в качестве служебной транспорта в 2010 году. Тогда он выступал в заводской команде Mercedes GP Petronas.

Модель была оборудована множеством функций, которые стоили примерно 20 тыс. евро. В настоящее время организаторы аукциона хотят выручить за данный лот от 57 тыс. до 110 тыс. долларов, пишет портал Carscoops.

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Ему принадлежат многочисленные рекорды по числу побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд.