Журналист Бом в беседе с ведущим Шейниным назвал ерундой санкции Запада против РФ

«Адские» ограничительные меры западных стран против России на деле являются мелочью, уверен американский журналист Майкл Бом.

Он сделал заявление во время дискуссии с ведущим программы «Время покажет» Артемом Шейниным. Гости шоу обсуждали ситуацию на Украине и эвакуацию западных дипломатов из Киева.

Американский журналист Бом одной фразой намекнул Шейнину на украинское бессилие Запада против России. Перед участником программы расстелили карту, где попросили показать Киев. Однако американец не справился с задачей и расположил столицу Украины ближе к Белоруссии. Он признался, что Москве потребуется всего лишь два дня, если она захочет «взять» город.

«Грубо говоря, вы вывозите отсюда. Здесь, в Белоруссии, вряд ли российские войска. То есть мы идем отсюда, из России, и через два дня Киев все?» – поинтересовался Шейнин.

«Это твои слова», – пояснил журналист из США.

«А как же эти ваши "адские" санкции?» – спросил в ответ ведущий.

«Это ерунда», – отметил Бом.

«Это я и хотел услышать», – иронично подчеркнул Шейнин.

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