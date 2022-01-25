Врач Продеус заявил о пользе дневного сна для взрослых и детей

Вопреки распространенному мнению, дневной сон оказывает положительное влияние на здоровье детей и взрослых. Об этом заявил российский врач и телеведущий Андрей Продеус.

Специалист отметил, что в течение дня можно спать от 25 до 45 минут. Это положительно сказывается на самочувствии человека, заявил он в эфире программы «Жить здорово!». В свою очередь его коллега, врач и телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что наиболее оптимальной продолжительностью сна является 26 минут. При этом перед сном рекомендуется выпить чашку кофе.

«Почему 26? Потому что через 26 минут сработает кофе. Кофеин вызовет мочегонный эффект, вы проснетесь и пойдете дальше на работу», — рассказала она.

Плохой сон и мышечная слабость могут указывать на дефицит витамина D в организме, утверждает врач-онколог, терапевт Лиа Мелконян. По ее словам, недостаток данного вещества приводит к снижению физической выносливости, передает телеканал «360».